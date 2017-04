YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Gençlik Komisyonu Her Yerde"

"Gençlik Komisyonu Her Yerde"

- Sanko Üniversitesi ile Türkiye fizyoterapistler derneği gençlik komisyonu isimli kariyer günleri düzenledi



GAZİANTEP (İHA) - SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Türkiye Fizyoterapistler Derneği (TFD) Gençlik Komisyonu,"Gençlik Komisyonu Her Yerde" isimli Kariyer Günleri düzenlendi.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen organizasyona Hacettepe Üniversitesinden TFD Genel Sekreteri Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı, Hacettepe Üniversitesinden TFD İl Temsilcileri Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Melda Sağlam, TFD Gaziantep İl Temsilcisi Fizyoterapist İbrahim Küçükcan, SEV Amerikan Hastanesinden Fizyoterapist Yusuf Kırmacı, TFD Gençlik Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Barış Başar katıldı. Organizasyonun sunuculuğunu SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi ve aynı zamanda SANKO Üniversitesi TFD Gençlik Komisyonu Temsilcisi Merve Gündüz yaptı. Toplantının açılışında konuşan SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkan Yardımcısı Öğretim Görevlisi Uzman Fizyoterapist İpek Katırcı Kırmacı, "Her meslekte olduğu gibi fizyoterapist olarak da mesleği severek yapmak başarıyı getirir" dedi.

"Sevgili öğrencilerimiz, konuşmacılara soru sormaktan çekinmeyin çünkü bu organizasyon sizler için düzenlendi. İstiyoruz ki aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Çünkü biz bir ekibiz ve sizlere en iyi ve en doğruyu anlatmak için buradayız" diyen Kırmacı, ekip çalışmasının herzaman önemli olduğunu ve iyi bir ekiple başarıya ulaşılacağını söyledi. Fizyoterapistlik mesleğinin ve TFD'nin geçmişi, bugünün sorunları ve gelecekte yapılması planlanan etkinliklerin konuşulduğu organizasyonda, katılımcı öğrenciler merak ettikleri soruları, endişe duydukları konuları sorma fırsatı buldu.

Organizasyon, Rektör Vekili Prof.Dr.Güner Dağlı ve SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Türkan Pasinlioğlu'nun konuşmacılara teşekkür belgeleri ve hediye takdimi ile sona erdi.

