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Huzur Türkiye-5 Uygulamasında Düzce'de aranan 3 kişi yakalandı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de yapılan Huzur Türkiye-5 uygulamasında bin 953 kişi kontrol edildi, arandığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

İnançlı ve kararlı bir şekilde huzur, güvenlik ve asayişin temininde gece gündüz demeksizin görev ifa eden Türk Polis Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı eş zamanlı olarak 81 il genelinde stratejik öneme sahip bölgeler ile umuma açık yerlerde "Huzur Türkiye Uygulaması" gerçekleştirildi.

Düzce'de de kentin değişik noktalarında şok uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 953 kişi sorgulanırken arandığı tespit edilen 3 kişi yakalandı. 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 96 iş yeri yapılan uygulamada denetlenirken 1 iş yerine kurallara uymağı gerekçesi ile işlem yapıldı. Trafik uygulamasında ise 443 araç kontrol edilirken 29 araca 13 bin 137 lira cezai işlem uygulanırken 18 araç trafikten men edildi.

Vatandaşların da oldukça memnun kaldığı, büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerçekleşen 'Huzur Türkiye-5 Uygulaması' Düzce'de sorunsuz bir şekilde başarıyla tamamlandı.

(AY)



29.04.2017 10:54:41 TSI

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