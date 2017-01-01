29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Huzur Türkiye-5 Uygulamasında Düzce'de aranan 3 kişi yakalandı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:46
Huzur Türkiye-5 Uygulamasında Düzce'de aranan 3 kişi yakalandı
Huzur Türkiye-5 Uygulamasında Düzce'de aranan 3 kişi yakalandı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de yapılan Huzur Türkiye-5 uygulamasında bin 953 kişi kontrol edildi, arandığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.
İnançlı ve kararlı bir şekilde huzur, güvenlik ve asayişin temininde gece gündüz demeksizin görev ifa eden Türk Polis Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı eş zamanlı olarak 81 il genelinde stratejik öneme sahip bölgeler ile umuma açık yerlerde "Huzur Türkiye Uygulaması" gerçekleştirildi.
Düzce'de de kentin değişik noktalarında şok uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 953 kişi sorgulanırken arandığı tespit edilen 3 kişi yakalandı. 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 96 iş yeri yapılan uygulamada denetlenirken 1 iş yerine kurallara uymağı gerekçesi ile işlem yapıldı. Trafik uygulamasında ise 443 araç kontrol edilirken 29 araca 13 bin 137 lira cezai işlem uygulanırken 18 araç trafikten men edildi.
Vatandaşların da oldukça memnun kaldığı, büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerçekleşen 'Huzur Türkiye-5 Uygulaması' Düzce'de sorunsuz bir şekilde başarıyla tamamlandı.
(AY)

29.04.2017 10:54:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Düzce, rafting sporunda marka haline geldi&quot;
YEREL

"DÜZCE, RAFTİNG SPORUNDA MARKA HALİNE GELDİ"
Mühendislik alanında gelişmeler tartışıldı
YEREL

MÜHENDİSLİK ALANINDA GELİŞMELER TARTIŞILDI
Güven toplumu oluşturmada HZ. Muhammed'in önemi vurgulandı
YEREL

GÜVEN TOPLUMU OLUŞTURMADA HZ. MUHAMMED'İN ÖNEMİ VURGULANDI
Çocuklara orman sevgisi aşılandı
YEREL

ÇOCUKLARA ORMAN SEVGİSİ AŞILANDI
Akçakoca'da yapımı devam eden parkta yok yok
YEREL

AKÇAKOCA'DA YAPIMI DEVAM EDEN PARKTA YOK YOK
Akçakoca'da büyük kampanya başlıyor
YEREL

AKÇAKOCA'DA BÜYÜK KAMPANYA BAŞLIYOR
Ülke ekonomisine katkı sağlıyor
YEREL

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR
İğne oyası ve tunus sergisi açıldı
YEREL

İĞNE OYASI VE TUNUS SERGİSİ AÇILDI
Shabbir &quot;Her türlü bitki ithalinde risk analizi yapılması gerekiyor&quot;
YEREL

SHABBİR "HER TÜRLÜ BİTKİ İTHALİNDE RİSK ANALİZİ YAPILMASI GEREKİYOR"
Pekmezci &quot;Sanat ve kültürü korumak tarihi korumakla eş değer&quot;
YEREL

PEKMEZCİ "SANAT VE KÜLTÜRÜ KORUMAK TARİHİ KORUMAKLA EŞ DEĞER"
Düzce Üniversitesine ödül yağmuru
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNE ÖDÜL YAĞMURU
Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Düzce'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

DÜZCE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Yaşam ve kariyer panayırı
YEREL

YAŞAM VE KARİYER PANAYIRI
DTSO Meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

DTSO MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Düzce Hakkari hattı kuruldu
YEREL

DÜZCE HAKKARİ HATTI KURULDU
Güreşçiler Antalyaya gidiyor
YEREL

GÜREŞÇİLER ANTALYAYA GİDİYOR
Düzce Belediyesi Temizlik Müdürlüğünden GPS takibi
YEREL

DÜZCE BELEDİYESİ TEMİZLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN GPS TAKİBİ
Düzce'de Çay Mahallesi asfaltlandı
YEREL

DÜZCE'DE ÇAY MAHALLESİ ASFALTLANDI
Çocuk hakları çalıştayı Akçakoca'da yapıldı
YEREL

ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞTAYI AKÇAKOCA'DA YAPILDI
Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas Gogler Akçakoca'da
YEREL

DÜNYA AŞÇILAR BİRLİĞİ BAŞKANI THOMAS GOGLER AKÇAKOCA'DA
Düzce Belediyesi kız basketbol takımı Burhaniye ile karşılaşacak
YEREL

DÜZCE BELEDİYESİ KIZ BASKETBOL TAKIMI BURHANİYE İLE KARŞILAŞACAK
Brode sanayicileri bir araya geldi
YEREL

BRODE SANAYİCİLERİ BİR ARAYA GELDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte FIFA 17'de Süper Lig oyuncuları ve puanları
FUTBOL

FIFA'YA GÖRE, SÜPER LİG'İN EN İYİ FUTBOLCUSU!

 1
  • 2 Mutfağa girdi
  • 3 Boy farkı ortaya çıktı
  • 4 Ünlü çift boşandı