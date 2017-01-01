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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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İpsala'da kapalı pazaryeri inşaatında sona yaklaşıldı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:49
İpsala'da kapalı pazaryeri inşaatında sona yaklaşıldı
İpsala'da kapalı pazaryeri inşaatında sona yaklaşıldı

(Fotoğraflı)

Turgay Balcı
EDİRNE (İHA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde belediye tarafından yaptırılan kapalı pazaryeri projesinde sona gelindi.
İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ın göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını sürdürdüğü ve geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan Kapalı Pazaryeri Projesi'nde inşaat çalışmaları hızla devam ederken, projenin yaz aylarına yetiştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Kapalı Pazar yeri zeminine beton serimi çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Mehmet Kerman, "Yeni kapalı pazar yerimizin inşaatında artık sona yaklaşılıyor. Pazar yerimizin zeminini beton yapıyoruz. Vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için gün sayıyoruz" dedi.
(TB-MK-Y)

29.04.2017 10:58:30 TSI
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