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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın'da kar helvası tezgaha indi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:54
Aydın'da kar helvası tezgaha indi
Aydın'da kar helvası tezgaha indi

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın ve çevresinde yaşayanların yaz aylarında serinlemek için tükettiği kar helvasının Aydın'da satışı yapılmaya başlandı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Madran Dağının zirvesinde, kuyularda toplanarak bekletilen ve yazın sıcaklığında tüketime sunulan 'kar helvası' tezgâhtaki yerini almaya başladı. Mazisi yüzlerce yıl öncesine dayanan geleneksel lezzetin beğenilerek tüketildiğini ifade eden Beyhan Başalan, bir çuval kar helvasının 30 ile 40 TL arasında alıcı bulduğunu kaydetti.
Bölgedeki yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan kar helvasının bardağının 1 TL'den alıcı bulduğunu söyleyen Beyhan Başalan, karın doğal ortamlarda elde edilen vişne suyu ile karıştırılarak tüketildiğini ifade etti. Çuvalı 30 ile 40 lira arasında değişen kar helvasını alan vatandaşların bunları bulundukları bölgelerde bu işin ticaretini yapıp geçimlerini temin ettiklerini söyleyen Başalan, "Bu bizim dede mesleğimiz. Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum. Köyümüzde yaklaşık 300 hane var. 260 aile kar satarak geçimini sağlıyor. Kar yağdığı zaman seviniyoruz. Yaklaşık 80 tane kar kuyumuz var. Doğal kar helvası her yerde olmaz. Yalnızca Aydın bölgemizde biliniyor. Biz Madran Dağı'nın derinliklerinde sakladığımız doğal karı vatandaşlarımıza sunuyoruz" dedi.
(ES-MB-Y)

29.04.2017 11:02:21 TSI
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