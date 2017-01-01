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Çanakkale'de araç kuyruğu

- Şehitlikleri gezmeye gelen vatandaşlar kuyruğa neden oldu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Gelibolu yarımadasındaki anıt ve şehitlikleri gezmek üzere gelen vatandaşlar, araçlarıyla Çanakkale iskelesi önünde kuyruk oluşturdu.

Çoğunluğu yurdun çeşitli yerlerinden geziye gelen vatandaşları taşıyan tur otobüsleri, Çanakkale iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Feribot sırasına giren otobüsler nedeniyle Demircioğlu caddesi ile Atatürk Caddesinin bir bölümünde trafik tek şeritten verildi. Polis ekipleri, yoğunluğun kent trafiğini etkilememesi için, bu caddelere çıkan sokakları trafiğe kapattı. Çanakkale boğazında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'a ait feribotlar, araç yoğunluğunu azaltmak için Eceabat ve Kilitbahir'e aralıksız seferlerini sürdürüyor. Kabatepe - Gökçeada ve Geyikli - Bozcaada hatlarında da araç yoğunluğu nedeniyle ek feribot seferleri konuldu.

(GD)



29.04.2017 11:02:30 TSI

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