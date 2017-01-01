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Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü'nü Arın ve Bilgin aldı



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BURSA (İHA) - Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2016 Ödülü, "Doktora" kategorisinde Sebla Arın'a, "Yüksek lisans" kategorisinde de Elif Acar Bilgin'e verildi. Ödül töreninde Akkılıç Sergisi ve Anı Odası'nın da açılışı yapıldı.

Yılmaz Akkılıç adına Nilüfer Belediyesi'nin, Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) ile birlikte düzenlediği "Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü" bu yıl da törenle sahiplerine verildi.

Prof. Dr. Saime Yüceer, Prof. Dr. Feza Karaer, Doç. Dr. Neslihan Sam, Doç, Dr. Tülin Vural Aslan, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak'tan oluşan Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü Seçici Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda "Doktora" kategorisinde Sebla Arın'ın, "Yüksek lisans" kategorisinde de Elif Acar Bilgin'in eserleri ödüle layık görüldü. Arın ve Bilgin ödüllerini, Akkılıç Kütüphanesi'nde düzenlenen törende aldı.

Törene, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Meral Altuntaş, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Bukle Erman, Adil Kayaoğlu, CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın, Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir, Yılmaz Akkılıç'ın ailesi ve gazeteci dostları katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Meral Altuntaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına emeği geçenleri kutladı. Ödülün bu yılki sahiplerini bilim adına, aydınlık bir gelecek adına yürekten kutladığını belirten Altuntaş, "Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü Seçici Kurulu'na da titiz değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca, bu buluşmayı taçlandıran, belleklerimizi tazeleyen Akkılıç Sergisi ve Anı Odası'nın da açılışı, Nilüferimiz için önemli bir kazanımdır. Emeği geçen, katkıda bulunan tüm isimleri bu özel köşeyi bizlere kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da Yılmaz Akkılıç'ı, örnek aldığı büyük bir isim olarak hatırladığını belirterek, "Yılmaz Akkılıç, duru kalemi ve kararlı duruşuyla yalnız gazeteciler için değil, toplumun her kesimi için yol göstericiydi. Emekten yana, dava insanı bir devrimciydi. Emek ve sabırla yoğurup Bursa'ya sunduğu eserleri bu duruşunun en önemli kanıtıydı. Gözün arkada kalmasın Yılmaz Akkılıç" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahiplerine ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından Akkılıç Sergisi ve Anı Odası'nın da açılışı yapıldı. Sergide usta kalemin biyografisi, mesleki kimlikleri, fotoğrafları açıldı. Anı Odası'nda da Akkılıç'ın daktilosu, kitapları, kalemleri, plaketleri gibi özel eşyaları yer alıyor.

(MŞ)



29.04.2017 11:03:17 TSI

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