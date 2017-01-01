Bilecik'te forklift kazası; 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te meydana gelen forklift kazası 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; bir depoda çalışanı Ayhan Akduman (35) kullandığı forklift ile iş yerine seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı araç yolun sağ tarafından bulunan 3 metre yükseklikte bahçeye uçarak yan bir şekilde devrildi. Kazada forklift sürücüsü Ayhan Akduman yaralandı ve kaldırıldığı Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(CKT-MET-Y)
29.04.2017 11:24:53 TSI
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