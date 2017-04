YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mübarek üç aylarda Çan'a ikinci cami

Güven Şahin

ÇANAKKALE (İHA) - Çan Belediyesi'nin yer tahsisi ve katkılarıyla yapımı tamamlanan istiklal mahallesinde yer alan Mevlana Cami yapılan törenle ibadete açıldı. Sahip olduğu manzarası ve seyir terasıyla çanda bir ilk olma özelliğini taşıyan Mevlana Cami konumu itibariyle de ilgi odağı oldu.

Mevlana Cami açılış programı, Mevlana Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan Ceylan ve Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu'nun konuşmaları ile devam etti. Ceylan, "Bu gün ilçemize kazandırmış olduğumuz mukaddes bir mabedin açılışını gerçekleştirmek için burada toplandık. Mutluyuz, gururluyuz. İstiklal mahallemize ikinci, Çanımıza dördünce yeni Camimizin kazandırılmasında büyük emeği geçenler var. Yer tahsisi ve çevre peyzaj düzenlemelerinde büyük desteği olan Çan belediye başkanımız sayın Abdurrahman Kuzu'ya teşekkür ediyorum. İsmini sayamadığım tüm hayırseverlere çok teşekkür ediyor ve hayırlarının kabul olmasını yüce Allahtan niyaz ediyorum. Bu mukaddes yapımızın mahallemize ve Çanımıza hayırlı olmasını diliyor saygı ve selamlarımı sunuyorum" dedi.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, "Dönemimizde Çanımıza kazandırdığımız 4. Cami olan Mevlana Camimizin açılışı için buradayız. Cami mefhumu hayatımızın her zaman merkezinde yer almıştır. Mesela ilk mescit olan Beytullah'ı inşa eden Hz. Âdem aleyhi selamdan bu güne kadar müminler, gidip yerleştikleri yerlere kendi evlerinden önce mescit inşa etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav) de Medine'ye hicret eder etmez ilk olarak Mescidi Nebeviyi inşa etmiştir. Ecdadımız da fethettikleri, ulaşabildikleri topraklara ilk iş mescitler, Camiler inşa etmiş oraları İslam'ın nuruyla nurlandırmış, nice gönlün imanla şereflenmesine vesile olmuşlardır. Ve medeniyetimiz boyunca şehirlerimiz hep Camilerimizin çevresinde şekillenmişler, şehirlerimizin merkezlerinde hep Camiler olmuştur" dedi.

Başkan Kuzu, "İslam'ın hamuruyla yoğrulmuş asil ve şerefli bir ecdadın torunları olarak bizler de kubbelerimizin gölgesinde, minarelerimizin ihtişamla tevhide şahitlik edişinde; ezanlarımızla salalarımızla yine Allah'ın evi camilerimizde yekvücut oluyoruz. Ben şahsım adına, başta bu Caminin yapımında küçük büyük her ne kadar olursa olsun en ufak bir bağışta bulunan, çorbada benim de tuzum olsun diyerek hayırda bulunan her bir hemşerime gönülden teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bizim duamız budur" ifadelerini kullandı.

Yer tahsisini Çan Belediyesi'nin yaptığı Mevlana Cami, 400 kişilik cemaat kapasitesi ile Çan'ın en yeni Camileri arasında yerini aldı. Açılış programının sonunda vatandaşlara pilav ikramı yapıldı.

