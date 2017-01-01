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NEÜ "Beş Şehir" yolcularını ağırladı



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KONYA (İHA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Yunus Emre Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tanpınar'ı Keşfediyorum" adlı deneme yarışmasında dereceye giren Azerbaycan Türk'ü akademisyen, yazar ve şairlerden oluşan bir heyet Konya'ya geldi.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Beş Şehir" eserinde anlattığı; Bursa, Konya, İstanbul, Ankara ve Erzurum'a gerçekleştirilecek Türkiye turu kapsamında Konya'ya gelen Azerbaycanlı heyette bulunan; Neriman Abdulrahmanlı, Yegane Nehmetulla, Tarana Vahid, Zerengiz Mansurova, Şhla Aslan ve Lamiya Qurbanlı, başta Mevlana Hazretleri ve Şems Tebrizi Hazretleri türbeleri olmak üzere Konya'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ettiler. Heyete Bakü Yunus Emre Enstitü Müdürü İbrahim Yıldırım refakat etti.



"Konya evimiz gibi"

Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) misafiri olarak Konya'daki ziyaret programlarını gerçekleştiren heyete, NEÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ve Doç. Dr. Selçuk Peker refakat etti. Heyet adına konuşan Neriman Abdulrahmanlı, Konya'da kaldıkları süre içerisinde kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e de misafirperverliği için teşekkür ettiklerini bildirdi.

(US-FM-Y)



29.04.2017 11:42:04 TSI

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