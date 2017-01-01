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Ağrı'da hasta olan buzağıyı 30 kilometre taşıyarak tedavi ettirdi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:34
Ağrı'da hasta olan buzağıyı 30 kilometre taşıyarak tedavi ettirdi
Ağrı'da hasta olan buzağıyı 30 kilometre taşıyarak tedavi ettirdi
- Ağrılı vatandaşın hayvan sevgisi

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da yeni doğan buzağısı hastalanan vatandaş, arabasının bagajında getirdiği buzağının saatlerce başından ayrılmadı.
Kasım Yaşar adlı vatandaş hasta olan buzağıyı arabanın bagajında taşıyarak veterinere tedavi ettirdi.
Ağrı merkeze bağlı Cumaçay köyünde yaşayan Kasım Yaşar adlı vatandaş 2 gün önce doğan buzağısı hastalanınca 30 kilometre uzaklıkta bulunan köyünden arabası ile gelerek veterinere gitti. Arabasının bagajında getirdiği buzağısının başından ayrılmayan ve serum verilirken başında duran Kasım Yaşar, hayvanları çok sevdiğini söyledi. Buzağı'nın 2 gün önce doğduğunu ve hastalandığını söyleyen Yaşar, "Köyümüz kent merkezine 30 kilometre uzakta bulunuyor. Ancak buzağımın daha fazla acı çekmemesi için arabamın bagajına atarak veterinere getirdim. İnşallah yapılacak olan tedavi ile buzağım iyileşecek. Hayvanlarım hastalanınca evimde bir evladım hastalanmış gibi üzülüyorum o yüzden vakit geçirmeden geldik ve tedaviye başladık" dedi.
(AG-AT-Y)

29.04.2017 11:43:48 TSI
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