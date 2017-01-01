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Erzincan da bin 890 paket kaçak sigara ele geçirildi



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce Erzincan da bin 890 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 24/04/2017 günü Erzincan - Sivas Karayolu üzerinde ekipler tarafından durumundan şüphelenilen ve takibe alınan 24 plakalı araçta A.T.(48), R.A.(43) isimli şüphelilere ait değişik markalarda 690 paket kaçak sigara ele geçirildi.

25/04/2017 günü ise Erzincan - Erzurum Karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan ve sürücülüğünü G.S. (44) isimli şahsın yaptığı 53 İran plakalı TIR'da ve sürücülüğünü K.Y.A.(40) isimli şahsın yaptığı 79 İran plakalı araçta yapılan aramalarda araçların farklı bölümlerine gizlenmiş vaziyette değişik markalarda bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen toplam 1.890 paket kaçak sigaranın piyasa değerinin 11.340 TL olup, önlenen vergi kaybının ise 9.355 TL olduğu belirtildi.

Yakalanan A.T.(48), R.A.(43),G.S.(44) ve K.Y.A.(40) isimli şahıslar hakkında ise "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

(AA-AT-Y)



29.04.2017 11:44:49 TSI

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