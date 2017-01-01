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Gönül Elçileri, 15 Temmuz şehitleri anısına, 1500 fidanı toprakla buluşturdu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:36
Gönül Elçileri, 15 Temmuz şehitleri anısına, 1500 fidanı toprakla buluşturdu
Gönül Elçileri, 15 Temmuz şehitleri anısına, 1500 fidanı toprakla buluşturdu

(Fotoğraflı)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan da 15 Temmuz şehitleri anısına, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın Eşi Hatice Arslantaş, gönül elçileri ile birlikte fidan dikti.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın Eşi Hatice Arslantaş, Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan, Erzincan Orman İşletme İl Müdürü Tekin Işık, protokol eşleri, Engelsiz Yaşam Merkezindeki bireyler ve gönül elçileri olan üniversite öğrencileri ile birlikte 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanında 1500 adet fidanı toprak ile buluşturdular.
Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Erzincan Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan, gönül elçileri ile birlikte 2'nci fidan dikimi yaptıklarını belirterek, etkinliğe katkı sunan gönül elçilerine teşekkürlerini iletti.
Ardından konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın Eşi Hatice Arslantaş; "Gönül elçileri projesi toplum kalkınmasında toplumda gönüllülük kavramına yönelik farkındalık geliştirmek, gönüllü çalışmanın yaygınlaşmasını sağlamak, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynağı ihtiyacını güçlendirmek üzere hayata geçirilmiştir. Bu proje ile Erzincan Valiliği olarak geçmişten günümüze kadar dezavantajlı bütün gruplara maddi ve manevi olarak çalışmalarımız devam ettirmekteyiz.
Gönül Elçileri Projesi kapsamında ilimizde hazırlanan ve yürütülen projelerle ve tanıtım faaliyetleri sonucunda özellikle koruyucu aile hizmeti yaygınlaştırılmıştır. Yine bu projenin ikinci aşamasında dezavantajlı kadınlarımıza iş, eğitim, meslek edinme vb. alanlarda kurslar düzenleyerek dezavantajlı kadınlarımıza topluma kazandırma üretken olma ve özgüvenlerinin gelişimi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Gönül Elçileri projesi kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı Gönül Elçileri projesi kapsamında 81 ilde Bereket Ormanları fidan dikimi kapsamında ilimizde Gönül Elçileri hatıra ormanı oluşturulmuş. İlimiz Refahiye yolu 25'nci kilometre de Sayın Valimizin katılımıyla Gönül Elçileri Hatıra Ormanı düzenlenmiştir. Bugün burada 15 Temmuz Şehitleri anısına, Gönül Elçileri ile birlikte "Gönül Elçileri 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı "fidan dikim faaliyeti için burada toplanmış bulunuyoruz.
Ormanlar doğal hayatı koruyan, doğal hayatın içinde barındığı ortamları sağlarlar. Dolayısıyla ormanların korunması, bakılması, büyütülmesi çok önem arz etmektedir. Ormanlar tıpkı insanlar gibidir. İnsanlar gibi doğarlar, büyürler, beslenirler, çoğalırlar, hatta haberleşirler, hatta hareket ederler ve sonunda da ölürler her canlı gibi. Dolayısıyla ormanlarımıza dikerken de bakarken de büyütürken de bir çocuk sevgisi gibi bir çocuğa bakar gibi bebeğe bakar gibi nazik ve güzel davranmak ve ona güzel bakmak durumundayız." diye konuştu.
(AA-AT-Y)

29.04.2017 11:45:03 TSI
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