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Kemer Belediyesi'nde 1 Mayıs coşkusu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kemer Belediyesi'nde Başkan Mustafa Gül ile 900 personel 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı kutladı.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle belediyenin 900 çalışanı için yemek ve kutlama etkinliği düzenledi. Arslanbucak Hizmet Alanı'nda düzenlenen yemekte Başkan Gül, eşi Neşe Gül ile birlikte personele yemek servisi yaptı. Başkan Yardımcıları Kemal Yüksel, Nuray Minta, Ahmet Can, meclis üyesi Semih Top, sendika temsilcileri ve muhtarların da katıldığı kutlamada tüm personel çalınan oyun havaları ve türküler eşliğinde doyasıya eğlendi. Belediye personelinin bu coşkusuna Gül çifti ile başkan yardımcıları da ortak oldu.

Birim birim sahneye davet edilen belediye işçi ve memurları oyun havalarındaki hünerlerini ortaya koydular. Etkinliğin en çok oynayan grubu olan zabıtaların dansları yemeğe katılanlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Ardından sahne alan Özel Kalem Müdürlüğü çalışanları da büyük bir coşku yaşadı.



"1 Mayısı kutlayan ilk belediyeyiz"

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, işçi haklarına çok önem verdiklerini belirterek, "1994 yılında belediye başkanı seçildiğimde bir ilke imza atmıştım. O yıl GATAB ile sendika ile yapılan sözleşmeye Türkiye'de ilk kez '1 Mayıs İşçi Bayramını' yazdıran başkan ben oldum. Ardından Kemer Belediyesi'nde aynı uygulamayı yaptım. Devlet tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı ilan edilmemesine rağmen bunu sözleşmeye ilk yazdıran belediye başkanı oldum. Çünkü İşçinin alnından akan ter, bizim en büyük değerimizdir. Kemer Belediyesi olarak çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını almasına ve iş huzuruna büyük önem veriyoruz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



29.04.2017 11:46:17 TSI

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