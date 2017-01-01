29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kemer Belediyesi'nde 1 Mayıs coşkusu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:38
Kemer Belediyesi'nde 1 Mayıs coşkusu
Kemer Belediyesi'nde 1 Mayıs coşkusu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kemer Belediyesi'nde Başkan Mustafa Gül ile 900 personel 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı kutladı.
Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle belediyenin 900 çalışanı için yemek ve kutlama etkinliği düzenledi. Arslanbucak Hizmet Alanı'nda düzenlenen yemekte Başkan Gül, eşi Neşe Gül ile birlikte personele yemek servisi yaptı. Başkan Yardımcıları Kemal Yüksel, Nuray Minta, Ahmet Can, meclis üyesi Semih Top, sendika temsilcileri ve muhtarların da katıldığı kutlamada tüm personel çalınan oyun havaları ve türküler eşliğinde doyasıya eğlendi. Belediye personelinin bu coşkusuna Gül çifti ile başkan yardımcıları da ortak oldu.
Birim birim sahneye davet edilen belediye işçi ve memurları oyun havalarındaki hünerlerini ortaya koydular. Etkinliğin en çok oynayan grubu olan zabıtaların dansları yemeğe katılanlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Ardından sahne alan Özel Kalem Müdürlüğü çalışanları da büyük bir coşku yaşadı.

"1 Mayısı kutlayan ilk belediyeyiz"
Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, işçi haklarına çok önem verdiklerini belirterek, "1994 yılında belediye başkanı seçildiğimde bir ilke imza atmıştım. O yıl GATAB ile sendika ile yapılan sözleşmeye Türkiye'de ilk kez '1 Mayıs İşçi Bayramını' yazdıran başkan ben oldum. Ardından Kemer Belediyesi'nde aynı uygulamayı yaptım. Devlet tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı ilan edilmemesine rağmen bunu sözleşmeye ilk yazdıran belediye başkanı oldum. Çünkü İşçinin alnından akan ter, bizim en büyük değerimizdir. Kemer Belediyesi olarak çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını almasına ve iş huzuruna büyük önem veriyoruz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

29.04.2017 11:46:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
KKTC Başbakan Yardımcısı Denktaş, Antalya'da
YEREL

KKTC BAŞBAKAN YARDIMCISI DENKTAŞ, ANTALYA'DA
Askerlik arkadaşları 33 yıl sonra buluştu
YEREL

ASKERLİK ARKADAŞLARI 33 YIL SONRA BULUŞTU
Antalya'ya gelen turistlere şölen havasında karşılama
YEREL

ANTALYA'YA GELEN TURİSTLERE ŞÖLEN HAVASINDA KARŞILAMA
Muratpaşa'da mahallere spor salonu
YEREL

MURATPAŞA'DA MAHALLERE SPOR SALONU
&quot;EXPO, özelleştirme kapsamına alındı&quot;
YEREL

"EXPO, ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINDI"
Hayırsever Turhan'dan Karacalar'a Spor Salonu
YEREL

HAYIRSEVER TURHAN'DAN KARACALAR'A SPOR SALONU
Alanya'da silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL

ALANYA'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI
Sualtı Ragbisi: 24 Yaş Altı Gençler Türkiye Şampiyonası
YEREL

SUALTI RAGBİSİ: 24 YAŞ ALTI GENÇLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Atık Pil Kampanyasında sona gelindi
YEREL

ATIK PİL KAMPANYASINDA SONA GELİNDİ
AÜ Finike Meslek Yüksek Okulu'na Bilgisayar dersliği
YEREL

AÜ FİNİKE MESLEK YÜKSEK OKULU'NA BİLGİSAYAR DERSLİĞİ
Antalya'daki alkol düzenlemesi
YEREL

ANTALYA'DAKİ ALKOL DÜZENLEMESİ
Başbakan Yıldırım:
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM:
Akseki'de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

AKSEKİ'DE TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Lise öğrencileri Antalya Stadyumu'nda
YEREL

LİSE ÖĞRENCİLERİ ANTALYA STADYUMU'NDA
Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri
YEREL

BİLGİ İŞLEM MERKEZİ YÖNETİCİLERİ SEMİNERİ
OHSAD Kurultayı 2017
YEREL

OHSAD KURULTAYI 2017

Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı
YEREL

TÜRKİYE-AFRİKA 1. TARIM BAKANLARI TOPLANTISI

Halat çekme yarışmasında ter döktüler
YEREL

HALAT ÇEKME YARIŞMASINDA TER DÖKTÜLER
Antalya OSB'ye üçüncü çevre ödülü
YEREL

ANTALYA OSB'YE ÜÇÜNCÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ
Kumar oynatıldığı belirlenen dernekte silahlar bulundu
YEREL

KUMAR OYNATILDIĞI BELİRLENEN DERNEKTE SİLAHLAR BULUNDU
Başkan Böcek: &quot;Bahar hazırlıkları tamam&quot;
YEREL

BAŞKAN BÖCEK: "BAHAR HAZIRLIKLARI TAMAM"
Okullar Ligi'nde final heyecanı başlıyor
YEREL

OKULLAR LİGİ'NDE FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR
Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu
YEREL

TÜRKİYE-AFRİKA 1. TARIM BAKANLARI TOPLANTISI VE TARIM İŞ FORUMU
Kepez Belediyesinden eğitime destek
YEREL

KEPEZ BELEDİYESİNDEN EĞİTİME DESTEK
EN ÇOK OKUNANLAR
Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
YAŞAM

UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...

 1
  • 2 Duş pozu olay oldu
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 Boy farkı ortaya çıktı