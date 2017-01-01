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Sınıf öğretmenleri Ahmet Zorlu: Öğrencilerimle gurur duyuyorum



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KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa Ortaokulu Minikler Kız Futsal Takımı Gençlik Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği Okullar Arası Minikler Kız Futsal Turnuvası'nda Kütahya Sırören Ortaokulunu 2-0 mağlup ederek Kütahya il üçüncüsü oldu. Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Bingöl tarafından yeniden yapılandırılan kız futsal takımı seneye hem minikler hem de yıldızlar kategorilerinde Aslanapa'yı başarıyla temsil etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Öğrenciler turnuvadan mutlaka kupayla dönmek istediklerini ve bunu başarmanın gururunu yaşadıklarını söylediler.Aldıkları kupayı sınıf öğretmenleri Ahmet Zorlu'ya hediye eden öğrenciler, öğretmenlerinin 4 aylıkken vefat eden kızları için kupayı aldıklarını söylediler.Eşofmanlarına kalp şeklinde öğretmenlerinin hayatını kaybeden kızının adını yazan öğrenciler kupayı kazandıktan sonra sevinçlerini sınıf öğretmenleri Ahmet Zorlu ile doyasıya yaşadılar.

Sınıf öğretmenleri Ahmet Zorlu "Öğrencilerimle gurur duyuyorum.Aldıkları kupayı kızım için mücadele ederek kazandık demeleri,kızımın ismini eşofmanlarına yazarak müsabakalara çıkmaları beni çok duygulandırdı.İnşallah daha büyük başarılar ileride her alanda onları bekliyor" dedi. (YD-EFE)



29.04.2017 11:49:12 TSI

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