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Mezitli Belediyesi, Mayıs ayı boyunca yeni iş yeri açan her esnafa bisiklet verecek

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:42
Mezitli Belediyesi, Mayıs ayı boyunca yeni iş yeri açan her esnafa bisiklet verecek
Mezitli Belediyesi, Mayıs ayı boyunca yeni iş yeri açan her esnafa bisiklet verecek

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede bisiklet kullanımını artırmak amacıyla 1-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında yeni iş yeri ruhsatı alan her esnafa bisiklet verecek.
Açtığı bisiklet yolları ve bisiklet kullanımını artırmak amacıyla yaptığı çalışmalarla Türkiye gündemine oturan Mezitli Belediyesi, dev bir projeye daha imza atıyor. Kentte bisiklet kullanımını artırmak amacıyla belediye personeline kısa mesafeli işlerde kullanmak amacıyla bisiklet dağıtan Mezitli Belediyesi, şimdi de kentte yeni iş yeri açan esnafa bisiklet hediye edecek. Çeşitli kampanyalarla Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Mezitlililere bisiklet dağıtan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 1-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında Mezitli'de iş yeri açan, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan her esnafa bisiklet dağıtacak.
"Ruhsat alan her esnafa verilecek"
Başkan Tarhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçede bisiklet kullanımını artırmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Kısa sürede yaklaşık 1,5 kilometrelik bisiklet yolu yaptık. Bu çalışmalardan dolayı Sağlık Bakanlığı bize ilk etapta 350 bisiklet yardımı yapmıştı. Biz bu bisikletleri vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza dağıtarak bisiklet kullanımını teşvik etmeyi amaçladık. Geçtiğimiz günlerde Bakanlık, bin adet bisiklet daha gönderdi. Biz de bu bisikletleri vatandaşlarımıza dağıtmaya devam edeceğiz. Daha önce yaptığımız pek çok proje ile birlikte çalıştığımız esnaf arkadaşlarımıza jest ve teşvik olsun diye bu bisikletlerden vereceğiz" dedi.
Mezitli'nin bisiklet kenti olarak anılmaya başladığını ve bunun daha da yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Tarhan, "Burada amaç bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, daha sağlıklı olmak, araçlardaki akaryakıt tüketimini azaltmak ve araç trafiğini biraz rahatlatmak. Zaten Mezitli'nin coğrafi yapısı, iklimi yılın her günü neredeyse bisiklet kullanımına elverişli. Batıdaki gelişmiş ülkelerde arabası varken 7'den 70'e herkes bisiklet kullanmakta. Biz Mezitli'de daha çok insanın bisiklet kullanmasını istiyoruz" diye konuştu.
Başkan Tarhan, ilçede yaşayan ve MezitliKart sahibi olanlara da bisiklet dağıtmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
(KYM-Y)

29.04.2017 11:51:06 TSI
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