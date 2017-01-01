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Öğrencilerin kitap sevinci



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Yeşilyurt İlkokuluna kitap ve materyal yardımında yapıldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Elif Kır ve beraberindeki heyet Altıntaş Yeşilyurt İlkokulu öğrenciler için hazırlamış oldukları sosyal sorumluluk projesi kapsamında 200 kitap, çocukların gelişimi için oyuncaklar ve özel öğrencilere hediyeler verdiler.

Elif Kır, "Anadolunun en eski medeniyetlerinin izini taşıyan Kütahya ilimize bağlı Altıntaş ilçemizdeki Yeşilyurt okulumuza sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında ziyarette bulunup öğrencilerimizin gelişimi için kitap,okul için gerekli materyal ve özel öğrencilerimiz için hediyeler verdik. Bizler Altıntaş'ta diğer okullarımızda projelerimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz.Bizleri ağırlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Çetin'e Okul müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi. (YD-EFE)



29.04.2017 11:54:24 TSI

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