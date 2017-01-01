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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Gökyüzünde Türk bayrağı oluştu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:56
Gökyüzünde Türk bayrağı oluştu
Gökyüzünde Türk bayrağı oluştu

(Fotoğraflı)

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde dün akşam güneş battıktan 45 dk. sonra ortaya çıkan ay yıldızlı Türk bayrağı görüntüsü, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.
Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde dün akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan ay ve yıldız görüntüsü köylülere görsel bir şölen yaşattı. Yaklaşık yarım saat süren manzarayı izleyen köylüler gökyüzündeki ay yıldız karşısında büyük bir heyecan yaşadı. Hilal yanında sadece bir yıldızın bulunması görsel şölene ayrı bir renk kattı. Çanakkale Kara Savaş'ının 102. yıl dönümünde 28 Nisan 1915 Kirte Zaferinin akşamında gökyüzünde Türk bayrağının oluştuğunu söyleyen Emekli Gazeteci İbrahim Çubuk , "Güneşin batmasından 45 dk. sonra saat 21.00 sularında gökyüzünde Kameri Şaban ayının 2 . günü olması nedeni ile hilalin ilk halini fark ettim . Biraz daha dikkatli baktığımda hilalin yanında bir yıldızın yanıp söndüğünü gördüm. Türk bayrağını anımsatan bu tabloyu fotoğraf makinası ile de görüntüledim" dedi.
(GD)

29.04.2017 12:04:49 TSI
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