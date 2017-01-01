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Hakkari'de oturma bankları kuruldu



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığı ekipler tarafından şehir merkezindeki caddelere, okul ve cami bahçelerine vatandaşın dinlenebilmesi için ahşap oturma bankaları yerleştirildi.

Hakkari Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk etapta belirlenen caddelere yerleştirilen oturma banklarının daha sonra ihtiyaç arz eden yerlere de yerleştirilecek. Çalışmaya ilişkin kısa bir açıklamada bulunan Belediye Başkan Vekili Cüneyet Epcim, ayrıca oturma banklarının kurulduğu caddelere beton saksılı çiçeklerde yerleştirilerek şehrin modern bir görünüme kazandırıldığını belirtti.

(FT-ŞAK-Y)



29.04.2017 12:09:19 TSI

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