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Yeşilova Köyünde halk toplantısı düzenlendi



(Fotoğraflı)



İlhan Yazan

KASTAMONU (İHA) - Araç Kaymakamlığı tarafından Yeşilova Köyünde halk toplantısı düzenlendi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde Araç Kaymakamlığı tarafından Yeşilova Köyünde halk toplantısı düzenlendi. Araç Kaymakamı Mustafa Görmüş'ün başkanlığında vatandaşla buluşma toplantılarının 5.si Araç'a bağlı Yeşilova Köyünde gerçekleştirildi. Toplantıya Araç Kaymakamı Mustafa Görmüş, İlçe Garnizon Komutanı Ahmek Çakmak, İl Genel Meclis Üyesi Hamdi Boz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfettin Yıldırım, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda vatandaşlar ve köy muhtarları, sorun, istek ve şikayetlerini Kaymakam Mustafa Görmüş'e aktardı. Kaymakam Görmüş ise, vatandaşların sorunlarının çözüm bulunması için ilgili daire müdürlerine talimat vererek, iletilen şikayet, istek ve önerilerin takipçisi olmalarını istedi.

(Vİ-RFK-Y)



29.04.2017 12:10:07 TSI

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