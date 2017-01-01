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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Şili, Türkiye ve doğusundaki ülkelerle Mersin üzerinden ticaret yapacak

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:03
Şili, Türkiye ve doğusundaki ülkelerle Mersin üzerinden ticaret yapacak
Şili, Türkiye ve doğusundaki ülkelerle Mersin üzerinden ticaret yapacak
- Şili'nin Ankara Büyükelçisi Silva, Şili, Peru, Meksika ve Kolombiya olarak vardıkları anlaşma gereği ürünlerini pazarlamak için Mersin Serbest Bölgesinde depo almayı istediklerini söyledi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Şili'nin Ankara Büyükelçisi Jose Manuel Silva, Şili, Peru, Meksika ve Kolombiya olarak vardıkları anlaşma gereği, Mersin üzerinden hem Türkiye ile hem de Türkiye'nin doğusundaki ülkelerle ticaret yapmak istediklerini belirterek, ürünlerini pazarlamak için Mersin Serbest Bölgesinde bir depo satın almak istediklerini söyledi.
Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mersin'de bulunan Şili Büyükelçisi Silva, Vali Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti. Sahil Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi'ye, Şili Tanıtım ve Ticaret Ofisi Yetkilisi Özge Tüysüz Garate ve Mersin Fahri Konsolosu Kerem Muradi eşlik etti.
Ziyarette, Büyükelçi Silva'yı Mersin'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Vali Çakacak, Şili'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk Latin Amerika ülkesi olduğunu anımsattı. İki ülke arasındaki ilişkilerin dostluk ve işbirliği çerçevesinde devam ettiğini vurgulayan Çakacak, bu ilişkilerin güçlendirilmesi için iki ülke tarafından da önemli girişimlerde bulunulduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde ziyaretler ve imzalanan anlaşmalarla gün geçtikçe perçinlendiğini aktaran Çakacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2016 yılında işadamlarından oluşan kalabalık bir heyet ile birlikte Şili'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve iki ülke arasında önemli ticaret anlaşmalarının imzalandığını kaydetti. Bu tür ziyaretler ile geliştirilecek işbirliklerinin iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da arttıracağına ve ekonomik ilişkilerin daha iyi noktalara taşınacağına dikkat çeken Çakacak, Şili'nin Valparasio kenti ile Mersin'in kardeş şehir olduğunu da anımsatarak, Büyükelçi Silva'ya Mersin ile ilgili bilgiler verdi.
"Mersin Serbest Bölgesinde bir depo satın almak istiyoruz"
Büyükelçi Silva ise Türkiye'deki görevine yaklaşık 6 ay önce başladığını ifade ederek, ilk kez geldiği Mersin'i çok beğendiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyetini ilk tanıyan ve büyükelçi nezdinde görevlendirme yapan ilk Latin Amerika ülkesinin Şili olduğunun altını çizen Silva, 90 yılı aşkın süredir karşılıklı işbirliği çerçevesinde sürdürülen bu ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini amaçladıklarını belirtti. Türkiye ve Şili arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi kadar Mersin ile olan ilişkilerin de geliştirilmesine büyük önem verdiklerini dile getiren Silva, Şili, Peru, Meksika ve Kolombiya olarak vardıkları anlaşma gereği, Mersin üzerinden hem Türkiye ile hem de Türkiye'nin doğusundaki ülkelerle ticaret yapmak istediklerini ve ürünlerini pazarlamak için Mersin Serbest Bölgesinde bir depo satın almak istediklerini sözlerine ekledi.
(KYM-Y)

29.04.2017 12:11:50 TSI
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