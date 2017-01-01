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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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5 il için yağış uyarısı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:04
5 il için yağış uyarısı

ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sağanak yağış geçişleri uyarısında bulundu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Uyarı ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam üzeri saatlerinde yerel sağanak yağış geçişleri olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir"denildi.
Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette esmesi beklendiğini aktaran merkez, yağış öncesinde ve anında ise rüzgarın yer yer orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
(HİV-Y)

29.04.2017 12:13:20 TSI
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