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Sabir etkinlikleri şiir dinletisiyle devam etti

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:11
Sabir etkinlikleri şiir dinletisiyle devam etti
Sabir etkinlikleri şiir dinletisiyle devam etti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Eyyüp Peygamber Sabır Günleri" etkinliklerine, Şair Serdar Tuncer'in Sabır temalı şiir ve sohbetiyle devam edildi.
Eyyübiye Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Eyyüp Peygamber Sabır Günleri" etkinliklerinin ilk günkü ayağında şair Serdar Tuncer ve Grup Mevlana sahne aldı. Balıklıgöl Amfi Tiyatro alanında yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte ilk olarak Şair Serdar Tuncer ve ekibi sahne aldı. Şiirleri ve eserleri izleyenlerle birlikte seslendiren şair Tuncer, geceye sohbetiyle devam etti. Serdar Tuncer'in ardından Grup Mevlana sahne alırken grup üyelerine semazenler de eşlik etti.
Programın sonunda katılımlarından dolayı Şair Serdar Tuncer'e plaket ve hediye Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirterek,''Yeryüzünde kadim şehirler vardır. Batıda Roma'dan bahsedilir. Doğuda Mekke, Medine, Kudüs ve Şanlıurfa da bunlardan birisidir. Şanlıurfa'yı biliyorsunuz, peygamberler şehri olarak tanımlıyoruz. Hz. İbrahim Peygamber, Hz. Eyyüp Peygamber, Şuayip Peygamber ve tüm peygamberlerin buradan geçtikleri, bir şekilde konakladığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla inancın merkezi olan böyle bir ilde bunu daha da tanıtacak, gelecek nesillere tanıtacak faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor. Hz. Eyyüp Peygamber ilçemizin de adını aldığı bir peygamberimiz. Bu yıl sabır etkinliklerinin 3'üncüsünü düzenliyoruz. İçinde bulunduğumuz konjonktüre baktığımız zaman sabra çok ihtiyacımız var. Özellikle Ortadoğu coğrafyasındaki sıkıntılar hepimizin malumu. Bu sıkıntıların bir şekilde muhatabı olan insanlar bizim ülkemize sığınmışlardır. Öncelikle onlara sabırlar diliyoruz. Yine misafirperverliklerini her şekilde gösteren Şanlıurfalılara ve Eyyübiyelilere de misafirperverlik ve sabır içinde oldukları için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Programa Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.
(Şİ-SD-Y)

29.04.2017 12:19:49 TSI
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