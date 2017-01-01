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Cizrelilerden kan bağışına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Türk Kızılay Derneği'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde açmış olduğu kan bağışı çadırına vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.

Cizre ilçesi Orhan Doğan Caddesi Sanat Sokağı'nda Kızılay tarafından kan bağış çadırı açıldı. Kızılay'ın kan bağışı çadırına başvurup gönüllü olarak kan bağışında bulunan vatandaşlardan Ömer Soyak, "Kan bağışı hem vücut için hem de insanlık için iyidir. Bir gün belki bana ve başkasına lazım olur. Bu düşünce ile ben de kan bağışına destek verdim ve herkesi de kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

Kan bağışlamanın güzel bir şey ve hayat kurtardığına vurgu yapan Sedat Örünç, "Bağışta bulunmak kan merkezinde kan bekleyen birine el uzatmak gibi bir şeydir. Bence herkes kan bağışlamalı çünkü şuan kan bekleyen o kadar insan var ki. Onun için kan bağışında bulunmak hem insan vücudu için çok yararlı hem de hayat kurtarıyor" diye konuştu.

Cizreli vatandaşlardan Vedat Tanrıverdi ise, gönüllü bir bağışçı olarak herkese kan vermesini tavsiye ettiğini söyledi. Tanrıverdi, "Kan vermek hem vücut için, hem başkalarının hayatını kurtarmak için çok yararlı bir şey. Herkesi kan vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Kızılay Bölge Kan Merkezi görevlisi Baran Duymaz ise, Cizre'de yapmış oldukları iki günlük faaliyette kamu, sivil ve Cizre halkı için kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi. Duymaz, "İki günlük faaliyetimizde halkın ve kamu personellerinin bize göstermiş oldukları ilgi ve alaka sayesinde 200'e yakın ünite kan stoğu yaptık. Biz Diyarbakır bölge olarak 6 il ve bunlara bağlı ilçelerde kan bağış faaliyetleri düzenliyoruz. Bu il ve ilçelerdeki 46 hastanenin kan ihtiyacını karşılamak zorundayız" dedi.

(AY-AKK-Y)



29.04.2017 12:20:04 TSI

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