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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Başkan Yağcı'nın 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:28
Başkan Yağcı'nın 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
Başkan Yağcı'nın 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Yağcı, mesajında, Tüm gayretleriyle çalışan emek veren işçi ve memurların başta olmak üzere tüm milletin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını ifade etti. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın barış, huzur ve bayram havasında geçmesi temennisinde bulunan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "1 Mayıs İşçi Bayramı'nın, adından da ifade edildiği şekliyle toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını diliyorum. Bizler millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu anlamda hükümetimiz, milletimizden aldığı güçle, daha güçlü, daha huzurlu, daha gelişmiş, insan hak ve hürriyetlerinin özgürce yaşanabildiği bir Türkiye için çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olan işçi bayramının, insan onuruna yaraşır bir şekilde bayram havasında, huzur, güven ve barış ortamında kutlanması için herkesin üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olması faydalı olacaktır. Bizlerin de arzusu ve çalışmalarımızdaki temel hedefimiz, çalışanlarımızın iş güvenliği ve sağlığının iyi bir derecede olduğu ortamlarda çalışmalarıdır. Yerel yönetimler olarak bizler de bu noktada üzerimize düşenleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Aramızda sevgi, saygı, birlik ve beraberliğimizin oluşmasına vesile olması dileğimle birlikte, 1 Mayıs'ın anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında, huzur içerisinde geçeceğine olan inancımla; başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum" dedi.
(CKT-DA-Y)

29.04.2017 12:36:34 TSI
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