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Milletvekili Eldemir ve Başkan Yalçın'dan Kaymakam Sağır'a ziyareti



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır'ı makamında ziyaret ettiler.

Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır'ın kendilerini makamlarında en iyi şekilde ağırladıklarını belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Sayın Milletvekilimiz Halil Eldemir ile Pazaryeri Kaymakamımız Bayram Sağır'ı ziyaret ettik. İlçemiz hakkında istişarelerde bulunduk. Devam eden ve planlanan yatırımları konuştuk. Sayın vekilimize ve kaymakamımıza bizlere gösterdiği ilgi alaka ve destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(CKT-DA-Y)



29.04.2017 12:38:33 TSI

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