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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:30
Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı
Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç -İnegöl karayolu Kocadağ Mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İnegöl'den Domaniç istikametine gitmekte olan İbrahim Alper (79) yönetimindeki 10 D 3058 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak takla attı.Kazada, sürücü İbrahim Alper yaralandı.
Yaralı sürücü olay yerinde ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İbrahim Alper'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (Tİ - EFE)

29.04.2017 12:39:22 TSI
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