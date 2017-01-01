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Ressam Balamir, 42'nci sanat yılını MTSO'da açtığı sergiyle kutluyor

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:34
Ressam Balamir, 42'nci sanat yılını MTSO'da açtığı sergiyle kutluyor

MERSİN (İHA) - Ressam Bünyamin Balamir, 42'nci sanat yılını Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde açtığı 46'ncı kişisel resim sergisiyle kutluyor. Ulusal birçok ödüle sahip sanatçı, "Sanatın yüreği yöresel, dili evrenseldir" dedi.
Ressam ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Bünyamin Balamir, 46'ncı kişisel resim sergisini MTSO Sanat Galerisi'nde açtı. Mersin'de 2'nci kez sergi açan sançtı, aynı zamanda 42'nci sanat yılını kutladı. Sanatçı sergisinde, akrilik ve yağlı boya tekniği kullanarak hazırladığı 28 eserini sergiledi. Açılışa MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut'un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.
Açılışta konuşan Ressam Balamir, ortaokulda "Ben şair, yazar ve ressam olacağım" dediğini ve o günden bu yana resim yaptığını söyledi. Sanat üzerine basılı 4 kitabı olduğunu belirten Balamir, her gün günlük tuttuğunu ve henüz basılmamış birçok şiir ve roman kitabı olduğunu anlattı. Sanat çalışmalarına hiçbir zaman ara vermediğini kaydeden sanatçı, ülkeye mal olmuş sanatçıların da belli bir yerde durmamaları ve sürekli gezerek üretmeyi misyon edinmeleri gerektiğini vurguladı. Turneye çıkmış gibi Türkiye'nin her ilinde sanat çalıştaylarına katıldığını dile getiren Balamir, "Gittiğim şehirlerin kültürünü ve geleneklerini öğreniyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
"Sanat, üretim değil araştırmadır"
Fantastik soyutlama alanında eserler verdiğini anlatan Balamir, "Sanat, üretim değil araştırmadır. Sevgi, dostluk, barış, samimiyet gibi insanlarda kaybolan değerleri arıyorum. Bu değerleri sonsuzluk duygusu içerisinde eserlerime yansıtıyorum" diye konuştu.
Sanatın insan yüreğinin sesi olduğunu vurgulayan Balamir, "İnsan, yüreğinde hissettiklerini sanata dönüştürdüğü gün özgür olduğu gündür. Ben hayatımı sanata feda ettim. Böylece bir yerlere geldim. Sanatta bir yere gelmek için hiç durmadan çalışmalısınız. Bırakırsanız kaybedersiniz. Katlanamadığım dünyaya, resimle katlanıyorum. Gerçek sanatçılar, dünya yöneticileri olsaydı, dünya bugün barış ve huzur içerisinde bir yer olurdu" şeklinde konuştu.
Balamir'in sergisi 11 Mayıs 2017 tarihine kadar açık kalacak.
(KYM-Y)

29.04.2017 12:43:04 TSI
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