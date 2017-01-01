YEREL HABERLER / RİZE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ressam Arzu Aslan'ın eserleri beğenildi

Ressam Arzu Aslan'ın eserleri beğenildi



(Fotoğraflı)



RİZE (İHA) - Rize Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "7'de 77'ye Her Yaşta Sanat" konulu yıl sonu resim sergisi büyük beğeni topladı.

26-30 Nisan tarihleri arasında, Rizeli tablo severlerin beğenisine sunulan 150'den fazla yağlı boya resim tabloları ile ilgili konuşan Rize Halk Eğitim Merkezi Ressamlarından Arzu Arslan, "Kursiyerlerimle birlikte İsmail Kahraman Kültür Merkezi Sergi salonunda Rizeli halkımızın beğenisine sunduğumuz 'Fırçaların Dansı' resim sergimize halkımız yoğun ilgi gösterdi. Resim koleksiyonu yapanlar ve resim zevki olanlar bizleri ve ressam adayı kursiyerlerimizi üstün resim kabiliyetleri dolayısıyla tebrik ettiler. Bu sergimiz 8'cı sergimizdir. Gelecek Temmuz ayında yeni dönem yaz kursu eğitimlerimiz devam edecektir" dedi.

Bu dönemki kursiyerlerinin 20'sinin 7-14 yaş çocuklardan oluştuğunu kaydeden Arslan "38 kursiyerimiz de bu yaşların üzerindeki bay ve bayan kursiyerlerden oluştu. Her yaştan kursiyerin katıldığı bu dönemki resim kursumuz 8 ayda tamamlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

(BK-ÖS-Y)



29.04.2017 12:44:27 TSI

NNNN

