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Hasankeyf'te çiftçilere arı kovanı ve malzemesi dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki çiftçilere 500 adet arı kovanı ve malzemesi dağıtıldı.

Hasankeyf ilçesi merkez ve köylerinde Arı Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi, GAP idaresince uygun görülerek onaylandı. Bu kapsamda ilçe merkez, Aksu, Irmak, Kara, Saklı, Soğucak, Tepebaşı, Uzundere ve Üçyol köyünde 25 yetiştiriciye yüzde 70 hibe, yüzde 30 çiftçi katkısı olacak şekilde toplam 500 arılı kovan ve arı malzemesi dağıtıldı. Yine bu proje kapsamında, Hasankeyf Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü koordinatörlüğünde projeden faydalanan 25 yetiştiriciye İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü üzerinden konusunda uzman eğitimciler tarafından hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmeye başlandı. Bu eğitimlerle yetiştiricilerin bilinçli ve tekniğine uygun yetiştiricilik yapmalarını sağlayarak dağıtılacak arılı kovanlardan daha yüksek ve kaliteli bal üretimi hedeflendiği belirtildi.

(OA-AKK-Y)



29.04.2017 12:45:31 TSI

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