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AK Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı, "Erzurum, Erzincan ve Kars olarak 2026 Kış Olimpiyatlarına adayız"



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Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - Erzurum AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatlarına aday olduğunu söyledi.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "2026 Kış Olimpiyatları projesini Sayın Cumhurbaşkanımıza da açmıştı Sayın Milletvekilimiz. Cumhurbaşkanımızın Erzurum mitinginde dile getirmesi de bizi sevindirdi. Daha önceden de 2 tane önemli spor festivaline ev sahipliğine imza atmış bir şehir olarak alt yapısı buna uygun bir şehirdir Erzurum. Erzurum'u biz eskiden sağlık, ticaret şehri olarak söylerdik ama artık Erzurum bir spor şehri oldu" dedi.

YENİ ANAYASADA BAZI MADDELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanlığı yeni anayasa sisteminde bazı maddelerin yürürlüğe girdiği söyleyen Milletvekili Ilıcalı, "Türkiye bir anayasa oylaması yaptı. Cumhurbaşkanlığı yeni anayasa sistemini meclis onaylamıştı. Çok yeni bir yönetim başladı. Bazı maddeler yavaş yavaş yürürlüğe girdi. Bunlar neler, Cumhurbaşkanımız partisine geçiyor, HSYK üye sayısı 22'ten 13'e düştü. Diğer maddeler içinse meclis yoğun bir çalışmaya girecek. Bundan sonraki seçimlerde de Türkiye'de ilk defa uygulanacak yeni bir sistem yeni anayasa sistemi. Artık Türkiye koalisyonlara mahkum olmayacak ve siyasi istikrar sağlanmış olacak. Bu manada Erzurum'da bize yüzde 75'lik bir oranla gurur yaşattı" diye konuştu.

ERZURUM, ERZİNCAN VE KARS OLARAK 2026 KIŞ OLİMPİYATLARINA ADAYIZ

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı 2026 Kış Olimpiyatlarına Erzurum, Erzincan ve Kars olarak aday olduklarını belirterek, "Biz Erzurum, Erzincan ve Kars olarak 2026 Kış Olimpiyatlarına adayız. Bunu her yerde dile getirmeliyiz. Bizim bu işi sıkı tutmamız gerekiyor. Çünkü biz gerekli raporu Sayın Cumhurbaşkanı'na sunduk ve beni görevlendirdi. Bende hemen işe başlayarak başta olimpiyat milli komitesi olmak üzere birçok yere yazı yazdım. Cumhurbaşkanımızın 'Erzurum kış olimpiyatlarına yakışır değil mi? Üniversite oyunlarını yaptık bende açılışında buradaydım yakışır yakışır' sözleri ile bizlere talimatı veriyor. Bizim bu konuda basın mensuplarına ihtiyacımız var. Çünkü ortada bir kıskançlık var. Kayseri ve Bursa bu iş için hazırlanıyor, onlara kaptırmamak için siz basın mensuplarına ihtiyacımız var. Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatlarına eksiksiz hazır olması için gerek hava kirliliği gerekse Erzurum, Erzincan ve Kars hızlı trenini hemen halletmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mevlana Vadisi sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti İlçe teşkilat başkanları ve basın mensupları katıldı.

Basın toplantısından sonra Milletvekili Mustafa Ilıcalı basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(SK-AT-Y)



29.04.2017 12:48:54 TSI

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