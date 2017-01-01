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Çankırı'ya renkli ve desenli asfalt uygulandı

- İl uygulama şehir müzesi'nin yan tarafındaki sinema sokak'ta gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Türk

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Belediyesi, renkli ve desenli asfalt uygulamasını ilk kez şehrin işlek alanlarından biri olan Şehir Müzesi'nin yan tarafındaki Sinema Sokak'ta gerçekleştirdi. Kaldırımın yeni renkli ve desenli görüntüsü, çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı İrfan Dinç ile birlikte birçok vatandaşın beğenisini kazandı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, renkli desenli asfalt uygulaması ile yolu süsledi. Şehir Müzesinin yanındaki yolda kaldırımlara uygulanan dekoratif asfalt ile sokağa renk geldi. Estetik görünüşü ve dayanıklılığı ile göz dolduran çalışmada kenar şeritleri ve orta göbeklerde gri, kaldırım gövdesinde ise kırmızı boya kullanıldı.

Çalışmalar kapsamında; mevcut zemin uygun hale getirildikten sonra kamyonlarla asfalt plentinden getirilen sıcak asfaltın serimi gerçekleştirildi. Önceden hazırlanan desenli çelik kalıplar, sıkıştırılmış sıcak asfaltın üzerine özel iş makineleri yardımıyla bastırıldı. Desen verme işleminden sonra boya ve son olarak da cila uygulaması yapıldı.

Dekoratif asfalt hakkında detaylı bilgi alan Belediye Başkanı İrfan Dinç'e çimento içerikli reçineli boya sayesinde dekoratif asfaltın parke çalışmalarına göre daha uzun süre dayandığı ve belli dönemlerde boyanın yenilenmesinin yeterli olacağı ifade edildi.

(MT-BÖ)



29.04.2017 12:49:30 TSI

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