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Çankırı gençlik derneğinin 4. olağan kurulu yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Türk

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Gençlik Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulu'nda üyelerin oylarının tamamını alan mevcut başkan İsmail Sarıkaya güven tazeledi.

Çankırı gençlik derneği lokalinde yapılan genel kurulda dernek üyeleri tarafından yeniden aday gösterilen Dernek Başkanı İsmail Sarıkaya, Genel kurulda tüm dernek üyelerinin oylarını alarak Çankırı Gençlik Derneği'nin yeniden başkanı oldu.

Genel kurulun divan başkanlığını eski dernek başkanı Yakup Çakırşen yaparken katip üyelikleri derneğe emek veren eski yönetim kurulu üyelerinden Esra Açıksöz ve Mustafa Karataş yaptı.

Genel kurula misafir olarak katılan Ortalılar derneği başkanı Yunus Yarımkaya, Sakaeli dernek başkanı Hikmet Yıldız, Örenköy dernek başkanı Süleyman Özdemir söz alarak yeni dernek yönetimine tebriklerini ve başarılarının devamını dilediklerini ifade ettiler.

Hüyük köyü onursal dernek başkanı İsmail Gümüşok ise genel kurulun başında verdiği Kur'an-ı kerim tilaveti ve dualarıyla derneğin geleceği için güzel temennilerde bulundu.

Çankırı gençlik derneği başkanı İsmail Sarıkaya, genel kurul sonrası kısa bir konuşma yaparak; Çankırı gençlik derneği'nin yeni dönemde daha başarılı faaliyetler yapacağını ve Çankırı gençlik derneğinin her ilçeden, köyden ve her üniversiteden temsilcilerin yer aldığı, gençlerin aktif olarak sosyal faaliyetler ürettiği ve sosyal sorumluluk projeleri ile derneğin prestijini arttırarak Çankırı gençliğinin ilerleyen süreçte daha başarılı projeler yapacağı sinyallerini verdi.

Tüm katılımcılara konuşmasının sonunda teşekkür eden İsmail Sarıkaya, geçmiş dönemde hizmet veren 2010-2013 yıllarında Çankırı gençlik derneğinin başkanlığını yapmış olan Yakup Çakırşen'e ve onun yönetim kuruluna teşekkür ederek plaket takdim etti.

(MT-BÖ)



29.04.2017 12:54:28 TSI

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