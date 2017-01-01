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Beylikova'da bir ilk

- Kadınlar voleybol turnuvası düzenleniyor



(Fotoğraflı)



Yaşar Arda

ESKİŞEHİR (İHA) - Beylikova Belediyesi, devrim gibi bir karara imza atarak Kadınlar Voleybol Turnuvası düzenliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, bugüne kadar duymadıkları bir turnuva düzenlediklerini belirtti. İlklere imza atmaya devam ettiklerini anlatan Alp, "Beylikova gibi görünüşte mütevazı ilçemizde bir inanılmazı daha gerçekleştiriyoruz: Kadınlar Arası Salon Voleybol Turnuvası. Duyulduğu günden beri büyük ilgi gören turnuvamızda şimdiye kadar 9 takım başvurdu. Takımların özel isimleri olmayacak. Altın Kızlar, Matrak Kızlar, Filenin Sultanları gibi isimler vererek işin içine espri de katmayı amaçlıyoruz. Her takım 8 kişiden oluşacak" dedi.

Turnuvaya katılım için son tarihin 3 Mayıs Çarşamba günü olduğunu bildiren Başkan Özkan Alp, diğer ilçelerden ve Eskişehir merkezden de kadro oluşturacak kadınların başvurularının kabul edileceğini sözlerine ekledi.

(YA-MET-Y)



29.04.2017 12:59:17 TSI

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