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Başkan Yalçın çocuk şenliğine katıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri Anaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu çocuk şenliğine katıldı.

Pazaryeri Anaokulu bahçesinde İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başlayan şenliğe Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Şenlik sonrası bir değerlendirme yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çocukların gösterilerini çok beğendiğini belirterek, "Pazaryeri Anaokulu'nun düzenlemiş olduğu çocuk şenliğine katıldık. Çocuklarımızın böyle etkinliklerde yer alması bizim için onur ve gurur verici bir durum. Ben bu etkinliklerin hazırlanmasında başta okul müdiresi olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(CKT-DA-Y)



29.04.2017 13:00:39 TSI

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