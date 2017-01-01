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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Bahçeler yeşillendi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:57
Bahçeler yeşillendi
Bahçeler yeşillendi
- Tarladan sofraya organik ürünler

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Baharın gelmesi ile birlikte tarlada özenle yetiştirilen organik ürünler vatandaşların sofrası ile buluştu.
Özellikle yüksek kesimlerde oturan ve şehre uzak yerlerde bulunan vatandaşlar evlerinin yanında bulunan tarlalara ektikleri maydanoz, marul, yeşil soğan gibi sebzeleri hasat ederek sofraları ile buluşturuyorlar. Tarladan sofraya buluşan organik lezzetleri tadan vatandaşlar ise organik beslendikleri için mutlu oldukları ifade ettiler.
Kavraz Mahallesi'ndeki bahçesinde birçok ürünü yetiştiren Fatih Bektaş, "Baharın gelmesi ile tarlaya ektiğimiz organik ürünler yetişti ve bizim sofralarımızla buluştu. Tamamen organik besleniyoruz ve tabii ki bu da sağlığımızı korumamızı sağlıyor. Yaz ayalarında genelde köylerimizde oluyoruz. Şehirden uzak ve tamamen rahatlatıcı bir ortam. Sofralarımız tarladan çıkan yeşilliklerle renklendi. Bizler de bu durumdan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Fındık bahçeleri rengarenk
Baharın gelmesi ile birlikte hava sıcaklığının artması ve güneşin kendisini göstermesiyle birlikte fındık bahçeleri çiçek açtı. Ordu bölgesindeki fındık bahçeleri rengarenk oldu.
(AA-SLH-Y)

29.04.2017 13:05:53 TSI
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