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Vezirhan'da Futbol Turnuvası Tertip Komitesinden oyunculara ceza yağdı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Vezirhan Belediyesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen gelenek Bahar Futbol Turnuvası'nın 8'inci günü öncesi oyunculara ceza yağdı.

Futbol Turnuvası Tertip Komitesinden tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün 8'inci günü olan Bahar Futbol Turnuvamızda 14 maç oynanmış olup bazı maçlarda çıkan olaylar ve gösterilen kartlar sonucu komitemiz toplanıp kararların değerlendirmesini yapmıştır. Buna göre ; Kervansaray takımından Mehmet Karaman 2 maç, Demisaş takımından Halil Kurt 3 maç, Çikaskondikas takımından Burak Arabacı 3 maç ceza almıştır. San Marino takımından Akıncılar maçında kırmızı kart gören Gökay Çoban'ın cezası 1 maça indirilmiştir. Kervansaray takımından Oğuzhan Oktay ise maç cezası almamıştır. Ayrıca Çikaskondikas takımından Mustafa Soykan, Hasan Över ve Fevzi Acar uyarı cezası almış olup kural ihlali tekrarı halinde bu oyunculara maç cezası verilecektir" ifadelerine yer verildi.

(CKT-MET-Y)



29.04.2017 13:07:10 TSI

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