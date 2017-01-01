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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Sokak kütüphaneleri yenilendi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 13:01
Sokak kütüphaneleri yenilendi
Sokak kütüphaneleri yenilendi

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından 2015 yılında Yürüyüş Yolunun 2 farklı noktasına konulan sokak kütüphaneleri yenilendi.
Vatandaşları okumaya teşvik etmek için kurulan sokak kütüphanelerinin, özellikle dış yüzeyinin zamanla eskidiğini söyleyen belediye yetkilileri, "Sokak kütüphanelerinin dış görsel giydirmeleri bazı kişilerce sık sık kaldırılmakta, afiş ve benzeri şeyler yapıştırılarak kirletilmekte ve temizlenmesi mümkün olmayan kalemlerle yazılar yazılmaktadır. Hatta çoğu kez kütüphanedeki kitapların tamamı toplu olarak kasıtlı şekilde alınmaktadır. Sık sık kütüphanelerin camları, kilitleri ve kapısının kırılması olaylarıyla da karşılaşmaktayız. Görevlilerimizce kütüphanelerde her defasında gerekli tamirat ve temizlik işleri yapılarak, yeni kitaplar konulmaktadır" dediler.
Vatandaşlardan kütüphanelerin kullanımı konusunda yardım da isteyen yetkililer, "Art niyetli kişilerin kütüphanelere zarar verdikleri görüldüğünde polise bildirilmesinin vatandaşlık görevi olduğunu unutmayalım. Çünkü bu hizmetler bizlerin ödedikleri vergilerle yapılmaktadır" şeklinde konuştular.
İzmit'teki sokak kütüphaneleri, her gün 09:00-20:00 saatleri arasında açık bulunuyor. Türk ve Dünya klasiklerinin yanı sıra her yaş gurubuna hitap edecek çocuk ve gençlik, hobi, sanat, tarih, edebiyat, mizah, kişisel gelişim, şiir kitapları bulunan kütüphanelere aynı zamanda her ay aktüel dergilerden gezi, tarih, spor, anne bebek, edebiyat, sinema, teknoloji, ekonomi ve gençlik dergileri de konuluyor. Vatandaşlar, kitapları kütüphane yanında okuyabildikleri gibi, ev veya işyerlerine de götürüp okuduktan sonra tekrar geri bırakabiliyorlar.
(İG-RFK-Y)

29.04.2017 13:09:51 TSI
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