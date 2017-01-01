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Fatsa'da 'Güvenlik Toplantısı'



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından devlet ve halk bütünleşmesini sağlamak amacıyla başlatılan ve her ay farklı bir mahallede düzenlenen 'Güvenlik Toplantısı' bu kez Ayazlı Mahallesi'nde Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde yapıldı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen 'Güvenlik Toplantısı' İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı başkanlığında yapıldı. Ayazlı Mahallesi sakinleri mahallelerindeki sorun ve isteklerini yetkililere iletti.

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, tüm sorunları not aldıklarını ve gerekli çözümleri yapmak için ilgili birimlere bilgi verdiklerini belirtti.

Ayazlı Mahallesi Muhtarı Sebahattin Aka ise, "Vatandaşlarımız sorunlarını yetkililere elitti. İnşallah kısa zamanda gerekli çözümler gerçekleşir, halkımız daha da huzurlu bir ortamda yaşar" dedi.

Toplantıya ayrıca Fatsa Belediye Başkan Vekili Muharrem Aktepe, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Halit Gülten, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya katıldı.

(AA-SLH-Y)



29.04.2017 13:16:39 TSI

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