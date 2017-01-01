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Organik tarım ürünleri vatandaşlardan yoğun talep görüyor



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan İlçesinde vatandaşlar organik tarım ürünlerine yoğun ilgi gösteriyorlar.

Market ve pazarlarda satılan sebze ve meyvelerden ziyade seralarda çekirdekten yetişme sebze ve meyve fideleri alarak büyütüp sebze ve meyve elde eden vatandaşlar elde etmiş oldukları doğal tarım ürünleriyle beslenmeye özen gösteriyorlar.

Kozan'da organik tarım ürünleri ile hizmet veren Ziraat Mühendisi İbrahim Çelen, ile Hakan Ağca ve Abdullah Arslan adlı vatandaşların birlikte işlettiği işletmede satılan organik doğal sebze ve meyve fideleri yöre halkının yoğun ilgisini görüyor.

Seralarda çekirdekten yetiştirdikleri sırık domates, sırık salatalık, yer domatesi, yer salatalığı, çeri domatesi, biber çeşitleri, kavun ve karpuz gibi sebze ve meyvelerin fidelerini vatandaşlara sunan Ziraat Mühendisi İbrahim Çelen; "Bölgemiz halkı market ve pazardaki sebze ve meyvelerden ziyade genellikle kendi bahçelerinde yetiştirdikleri organik tarım ürünlerinden elde etmiş oldukları sebze ve meyveleri tüketmeye özen gösteriyorlar. Genellikle Nisan ayının ortası ile Mayıs ayının ortasında yaklaşık bir ay gibi bir süre içerisinde organik sebze ve meyve fidelerimizi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Seralarda uzun uğraşlar sonucu çekirdekten yetiştirdiğimiz bu sebze ve meyve fidelerini vatandaşlarımız alarak kendi bahçelerine dikerek bakımını yapıp yaz aylarına doğru elde etmiş oldukları organik sebze ve meyveleri tüketiyorlar. Özellikle apartmanlarda oturan vatandaşlarımızda organik tarım ürünlerinden faydalanabilmek için saksılara diktikleri bu fidelerden elde etmiş oldukları organik tarım ürünlerini tüketmeye özen gösteriyorlar. Çünkü günümüzde çarşı ve pazara gelen ürünlerin ne kadar doğal ve hormonsuz olduğunu tahmin etmemiz oldukça zor oluyor. Bu fidelerde herhangi bir hormon ve ilaçlama olmayıp tamamen doğal ve yetiştirecek kişilerin doğru tarım uygulaması ile tamamen organik ürün veriyor" dedi.

Sebze ve meyve fidelerini yetiştiren vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara da değinen Çelen; "Tabi bu fideleri satabilmek için belgenizde olması gerekiyor. Kafamızdan bu işi yapamıyoruz. Biz bu fide satma belgesine sahip olmamızla birlikte vatandaşlarımıza sunduğumuz bu fidelerin doğru bir biçimde yetiştirilmesi için gerekli yöntem ve yolları da açıklıyoruz. Öncelikle tamamen hormonsuz ve doğal ürün yetiştirmek isteyen vatandaşlarımız ürünleri ektikleri alanda böceklere ve otlara karşı ilaçlama yapmaları da gerekmektedir. Ürünün ekili olduğu alandaki toprağın bakımı iyi yapılmalıdır. İyi bir ürün istiyorsak o alanda ot yetişmemesine özen göstermeliyiz. Fidelerin sulama işlemlerini zamanında ve doğru şekilde yapmalıyız" diye kaydetti.

(EMR-Y)



29.04.2017 13:27:42 TSI

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