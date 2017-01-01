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Burhaniye'de enerji kampı başladı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, 2. IEEE Türkiye Power & Energy Society Kampı'na ev sahipliği yapıyor. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'da başlayan kamp 3 gün devam edecek,

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) Uygulama Oteli'nde IEEE Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen kamp, IEEE Power & Energy Society'nin Türkiye'de aktif olduğu 15 farklı üniversiteden katılımcılar ile BUBYO Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan İlban'ın konuşmalarıyla başladı. Müdür İlban, böyle önemli bir kampa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İlban, "Bilindiği üzere IEEE, elektrik, elektronik, bilgisayar, güç, enerji ve diğer birçok alanda, mühendislik teori ve uygulamalarının gelişimi için çalışan, kar amacı olmayan, dünyanın önde gelen teknik organizasyonu. PES diğer adıyla Power & Energy Society (Güç ve Enerji Topluluğu) ise güç ve enerji konuları ile ilgili bilimsel ve teknik bilgi üzerine yoğunlaşan IEEE'nin en eski topluluğudur. Üç gün sürecek olan kampta, yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi ve otomasyon sistemleri gibi konularda seminerler verilecek. Bir de Solar Powerbank Workshopu yapılacak. Kampın son günü Havran Çataltepe Rüzgar Enerji Santrali'ne (RES) teknik gezi yapılacak" dedi.

(FT-MŞ)



29.04.2017 13:27:57 TSI

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