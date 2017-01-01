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Öğrenci sanatçılardan karma konser

- Çukurova Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin verdiği Geleneksel Yaylı Çalgılar Karma Öğrenci Konseri izleyicilerden alkış aldı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çukurova Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin verdiği Geleneksel Yaylı Çalgılar Karma Öğrenci Konseri yoğun ilgi gördü. Genç sanatçıların keman ve viyolonselde hayat verdiği birbirinden güzel Klasik Batı Müziği yorumları, izleyicilerden alkış aldı.

Çukurova Üniversitesi Yalçın Yüreğir Konser Salonu'nda gerçekleştirilen keman konserinde, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı ve tam zamanlı öğrencileri sahne alırken, öğrencilere Konservatuvar Öğretim Görevlisi Madina Julmurzina ve Pelin Demir piyano ile eşlik etti.

Konserde Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvar Müdürü Prof. Toğrul Ganiyev, öğretim üyeleri ve personeli, öğrenci yakınları ve çok sayıda müziksever dinleyici olarak bulundu.

Konservatuvar öğretim görevlilerinden Prof. Hakan Çuhadar, Prof. Dr. Sibel Akyürek, Prof. Irine Iashvılı ve Öğretim Görevlisi Slava Kainov'un öğrencileri Çağla Turhan(19), Beste Yıldız(15), Selin Yağmur Usul (17) ve Elif Eroğlu(10) önemli eserleri büyük ustalıkla çalarak yoğun alkış aldılar.

Bu arada, Öğretim Görevlisi Madina Julmurzina'nın piyano ile eşlik ettiği 10 yaşındaki Elif Eroğlu, kemanda Kodaly'nin İntermezzo eseriniçalarken hünerlerini başarıyla sergiledi.

Konser sonunda tebrikleri kabul eden başarılı öğrenciler, başta okul müdürleri Toğrul Ganiyev, olmak üzere tüm öğretmenlerinin kendilerinde büyük emekleri bulunduğunu belirterek teşekkür ettiler.

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr.Toğrul Ganiyev amaçlarının nitelikli eğitim alan başarılı sanatçı çocuklar yetiştirmek olduğunu belirterek, Çukurova Üniversitesi Rektörü Sayın Mustafa Kibar'ın konservatuvara büyük destek verdiğini ve başarı çıtasını yukarılara taşıyacaklarına inandığını söyledi.

(NPR-Y)



29.04.2017 13:28:40 TSI

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