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Bodrum Tanıtım TIR'ı Sivas'ta

29 Nisan 2017 Cumartesi, 13:23
Bodrum Tanıtım TIR'ı Sivas'ta
Bodrum Tanıtım TIR'ı Sivas'ta

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı, Anadolu Turu kapsamında Erzurum'un ardından Sivaslılar ile buluştu. Sivas Cumhuriyet Meydanı Tarihi Jandarma Binası'nın önünde misafirlerini ağırlayan Bodrum Tanıtım TIR'ına Sivaslılar yoğun ilgi gösterdi.
Bodrum'un tarihini, kültürünü, doğasını tanıtmak için Bodrum'dan yola çıkan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Edirne'den Kars'a tüm ülkeyi dolaşıyor.
Anadolu halkı ile buluşmaya devam eden TIR, yiğidolar diyarı Sivas'ta Cumhuriyet Meydanında misafirlerini ağırladı. Güneşli güzel bir havada Sivaslılar ile buluşan Bodrum Tanıtım TIR'ı ekibi, vatandaşlara Bodrum hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Bodrum'da düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi alan vatandaşlar, ekibe merak ettikleri soruları sordular.
Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Koordinatörü Fikret Hıdır, "Anadolunun her şehri tarihiyle, doğal güzellikleriyle ve insanlarının sıcaklığı ile bizleri etkiliyor. Bodrum'un şehirlerle buluşması programı kapsamında ziyaret ettiğimiz illerde Anadolu halkının Bodrum'a olan ilgisini görmek bizleri çok sevindiriyor. 7'den 70'e herkes, Bodrum'u merak ediyor ve güzel dileklerini iletiyor." dedi.
TIR'ı ziyaret eden misafirlere Bodrum'un simgesi olan Bodrum mandalinasından üretilen kolonya, lokum ve gazoz ikram edilerek, tanıtım broşürleri ve kitapçıkları verildi. Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Sivas'ın ardından Malatya'ya geçecek.
30 ile gitmesi planlanan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı bugüne kadar Aydın, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize. Artvin, Kars, Erzurum'a ve Sivas'a gitti. TIR, Sivas'ın ardından Malatya, Diyarbakır, Hatay, Adana, Mersin, Kayseri, Ankara, Konya, Antalya ve Denizli illerini de ziyaret ederek Bodrum'u anlatacak.
Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ının ziyaret edeceği iller arasında yer alan Gaziantep programı değiştirilerek aynı tarihlerde Hatay'ın ziyaret edilmesi planlanmaktadır.
(EA-

29.04.2017 13:31:59 TSI
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