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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Yıldırım'da satranç şöleni

29 Nisan 2017 Cumartesi, 13:25
Yıldırım'da satranç şöleni
Yıldırım'da satranç şöleni

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Satranç Turnuvası başladı.
Yıldırım Belediye Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen satranç turnuvasında 3 kategoride mücadele eden 315 kişi birincilik mücadelesi veriyor. Yıldırım Belediyesi Yunus Emre Spor Kompleksi'nde başlayan organizasyonda A, B ve C kategorilerinde yurt içinde başarılı olmuş satranççılar yarışıyor. 7'den 70'e satranç sporuna gönül verenlerin katıldığı mücadeleler 30 Nisan tarihinde tamamlanacak. Yıldırım Belediyespor'un da 30 sporcuyla katıldığı bu büyük organizasyonda 39 şehirden ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı elde eden satranççılar şampiyonluk kupası için mücadele ediyor.
(MŞ)

29.04.2017 13:34:45 TSI
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