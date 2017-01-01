YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hükümlüler tarihi Likya yolunda çevre temizliği yaptı

Hükümlüler tarihi Likya yolunda çevre temizliği yaptı

(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) -Muğla'nın Fethiye ilçesinde denetimli serbestlik kapsamındaki 35 hükümlü, Kayaköy yolu üzerindeki tarihi Likya Yolu'nda ve ormanlık alanda "Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele Projesi" kapsamında çevre temizliği yaptı.

Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde "Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında 35 hükümlü tarihi Likya Yolu'nda ve ormanlık alanda bir kamyonet çöp topladı.

Fethiye kaymakamı Ekrem Çalık, geçen yıllarda hükümlülerle koylarda çevre temizliği etkinlikleri düzenledik. Gelecek nesiller için çevre temizliğinin çok önemli olduğunu dünyanın en güzel coğrafyalarında birisinde yaşıyoruz. Turizm için de çevre temizliği ayrı bir önem taşıyor diyen Çalık, Kayaköy dünya çapında tanınan bir ören yeri. Fethiye de muhteşem bir körfez. Bu güzelliği koruyarak bölgemize gelen 1 milyon 300 bin turiste hazır halde sunmak için de temiz bir çevre yükümlülüğümüz var." dedi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Veli San ise 35 hükümlüyle beraber çevre temizliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. San; hedeflerinin hükümlüleri suç işlemekten alıkoymak, topluma kazandırmak aynı zamanda toplumda da bilinç oluştur olduğunu belirtti. Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Veli San "Çevreyi kirletmenin ne kadar kötü olduğu, temizlemenin de kadar değerli olduğu, farkındalığını yaratmak için beraberiz. Denetimli Serbestlik Müdürlüklerimiz ve ceza infaz kurumlarımız artık bir eğitim kurumu. Psikolojik servis gibi çalışıyor. Buradaki hükümlülerin birçoğu toplumdaki bireylerin çoğundan daha bilinçli halde. Bu açıdan bizim son 12 yıldan beri yürüttüğümüz çalışmaları önemsiyorum. Hükümlülerle bu etkinlikler sonrasında kurduğumuz iletişimlerde de çevreyi temiz tutmanın ne kadar önemli olduğunu birebir duyuyoruz. Projenin de başarılı olduğunu anladım. Dolayısıyla biz bu projelere devam edeceğiz."

(MB-Y)



29.04.2017 13:35:39 TSI

NNNN

