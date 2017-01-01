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Adıyaman Valisi Abdullah Erin depremzede gençlerin sıkıntılarını dinledi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 13:27
Adıyaman Valisi Abdullah Erin depremzede gençlerin sıkıntılarını dinledi
Adıyaman Valisi Abdullah Erin depremzede gençlerin sıkıntılarını dinledi

(Fotoğraflı)

Fahrettin Çelik
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, geçen ay 5.5 şiddetinde bir depremin yaşandığı Samsat ilçesinde gençlerin sorunlarını dinleyerek, gelen konteynırlarda incelemelerde bulundu.
Samsat Hükumet Konağı bahçesinde bulunan Mobil Koordinasyon Merkezine gelen Vali Erin'e Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, Belediye Başkanı Yusuf Fırat, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem ve Adıyaman Afet ve Acil Durum İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ tarafından, vatandaşların sıkıntıları, konteynerlerin kurulumu, kamu kurum ve kuruluşlarının sıkıntıları, ilçenin yeniden imarı ve hak sahipliği konularında bilgiler sunuldu.
Koordinasyon Merkezi önünde bulunan gençler Vali Abdullah Erin'e sıkıntılarını anlattılar. Depremzede gençler, gençlerin genelinin gurbette çalıştıklarını ama depren dolayısıyla evlerini terk edemediklerinden dolayı işsiz kaldıklarını, çadır hayatının sağlıklı olmadığını, konteynırların bir an önce tamamlanmasını ve sarsıntıların hala devam ettiği Samsat ilçesinin gerekirse başka bir yerde kurulmasını istediler.
Gençlerin sıkıntılarını dinleyen Vali Erin, gençlerin saygı ve anlayış içerisinde sıkıntılarını aktardıklarını, onların haklı taleplerini karşılamak için Devletin bütün imkanlarının en hızlı bir şekilde kullanıldığını belirtti.
Vali Erin, "Samsat ilçemizde meydana gelen depremde insani yardımlar en hızlı bir şekilde yapılmış ve halkımız bunu takdirle karşılamıştır. Ancak vatandaşlarımız doğal olarak sıkıntı içerisindedirler. Gençlerimiz sıkıntılarını bize aktardılar. Gençlerimizin iş talebini karşılamak için daha önce verilen 50 kişilik İşkur kontenjanına ek olarak 130 kişi daha ilave edildi. Buna ilaveten yine imkanlar dahilinde gençlerimize ek kontenjan vermeye çalışacağız. Çok kısa sürede konteynır kurulumları tamamlanarak dağıtımlar başlayacak. Vatandaşların genel olarak Samsat ilçesinin mevcut yerinin dışında, Sahabe mevkii veya başka bir yere taşınması konusunu da zemin etütleri sonucuna göre değerlendireceğiz. Şu anda vatandaşlarımıza daha rahat yardım edebilmemiz için yapılması gereken hukuki düzenlemelerin tamamlanmasını bekliyoruz. Bunun için de bizler ve Meclis Başkan Vekilimiz ile diğer milletvekillerimiz çok yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar. Devletimiz, hükümetimiz büyüktür ve vatandaşına yapılması gereken yardımları en hızlı bir şekilde yapmaktadır" dedi.
Daha sonra kurulmakta olan konteynırların inceleyerek bilgiler alan Vali Abdullah Erin, vatandaşların mağdur edilmemesi için konteynırların hızlı bir şekilde kurulacağını hijyenik, güvenli ve sağlıklı bir hayata kavuşturulması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını ifade etti.
(FÇ-AHM)

29.04.2017 13:35:48 TSI
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