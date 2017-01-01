29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zirai donun vurduğu kayısıdaki hasar tespit çalışmaları

29 Nisan 2017 Cumartesi, 13:34
Zirai donun vurduğu kayısıdaki hasar tespit çalışmaları
Zirai donun vurduğu kayısıdaki hasar tespit çalışmaları
- kayısı üreticileri, sigorta eksperlerinin geç kalması nedeniyle asıl zararın tespit edilemediğini iddia etti
- Kayısı üreticileri Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'den yardım istedi

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - Malatya yaşanan zirai don nedeniyle büyük zarar gören kayısı üretici, zarar tespiti için gelen sigorta firması eksperlerinin geç kaldığını savunarak, yaralarının sarılması için devletten destek istiyor.
Malatya'da Nisan ayı başında etkili olan soğuk hava, kayısıyı olumsuz etkiledi. Battalgazi ilçesi Meydancık Mahallesinde bulunan üreticiler, kayısılarına don vurduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Battalgazi ilçesine bağlı Meydancık Mahallesinde çiftçilik yapan Sami Toper isimli kayısı üreticisi, hasar tespiti için gelen sigorta eksperlerinin geç kaldığını ileri sürdü. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ve bölge milletvekillerinden destek isteyen Toper, "Zirai don nedeniyle yaptığımız ihbarlara zamanında dönüş yapılmadı. Sigorta yetkilileri geç kaldılar. Bugün gelmiş ağaçtan kopardıkları çağlanın içerisini açıp bakıyor yanmamış diyorlar. Bugün yapılan tespit gerçek tespit değildir. Kayısının darbe görmesinin üzerinden 15-20 gün geçti. Yanan kayısılar ağaçların dibine döküldü. Bir ağaçtan ortalama 15 kasa ürün alabilirken, bu yıl 1 kasa dahi ürün alabilmemiz mümkün değil. Zararımız yüzde yüze yakındır. Bu olaya fizyolojik diyerek geçiştirerek ancak sigorta yetkilileri kendi kendilerini kandırırlar. Biz bu hadiseyi mahkemeye taşıyacağız ve hukuki çerçevede haklarımızı arayacağız. Çiftçiyi sahipsiz sanmasınlar, biz milletvekillerimize, bakanımıza sesimizi duyuracağız. Basınımız sağ olsun sesimizi duyurmak adına bize destek oluyor. Gerçekten mağdur durumdayız. Bu yılki sigorta eksperleri yerli eksperler değil. Yabancı memleketten gelen eksperlerin çoğu kayısıdan anlamıyor" dedi.
Büyük zarara uğradıklarını belirten kayısı üreticileri, Tarsim yetkililerin zarar için para ödenmeyeceğini söylediğini belirterek, bugüne kadar her yıl yaptırmalarına rağmen hiç sigortadan para da alamadıklarını ifade etti
Büyük mağduriyet yaşadıklarını anlatan üreticiler, tarıma ve meyvecilikte dönüm başına teşvik verilmesini de istedi.
(EA-Y)

29.04.2017 13:43:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Uluslararası 10. Kısa Film Festivali sonuçları belli oldu
YEREL

ULUSLARARASI 10. KISA FİLM FESTİVALİ SONUÇLARI BELLİ OLDU
MTB Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey:
YEREL

MTB YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL ÖZBEY:
Malatya'da koyun kırkım kursu
YEREL

MALATYA'DA KOYUN KIRKIM KURSU
Evkur Yeni Malatyaspor'a destek
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'A DESTEK
Malatya'da konut satışlarında artış
YEREL

MALATYA'DA KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ
Malatya'da yetiştiricilere uygulamalı koyun kırkımı eğitimi
YEREL

MALATYA'DA YETİŞTİRİCİLERE UYGULAMALI KOYUN KIRKIMI EĞİTİMİ
Battalgazi Belediyesi'nden 'Oyuncak kardeşliği' projesi
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYESİ'NDEN 'OYUNCAK KARDEŞLİĞİ' PROJESİ
Matbaacılar kongresini yaptı
YEREL

MATBAACILAR KONGRESİNİ YAPTI
Öğrencilere &quot;Geleceğimi Koruyorum&quot; semineri düzenlendi
YEREL

ÖĞRENCİLERE "GELECEĞİMİ KORUYORUM" SEMİNERİ DÜZENLENDİ
&quot;İğne ve ipliğin dansı kanaviçe&quot; sergisi
YEREL

"İĞNE VE İPLİĞİN DANSI KANAVİÇE" SERGİSİ
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 15 Temmuz şehitleri temasıyla kapılarını açacak
YEREL

6. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ TEMASIYLA KAPILARINI AÇACAK
Dünya veteriner hekimler günü kutlamaları
YEREL

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ KUTLAMALARI
Darende'deki konser büyük ilgi gördü
YEREL

DARENDE'DEKİ KONSER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosundan 23 Nisan konseri
YEREL

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK KOROSUNDAN 23 NİSAN KONSERİ
Yazıhan'da asfalt çalışması
YEREL

YAZIHAN'DA ASFALT ÇALIŞMASI
Şehit Hasan Yıldırım'ın ailesine ziyaret
YEREL

ŞEHİT HASAN YILDIRIM'IN AİLESİNE ZİYARET
Minibüsün çarptığı itfaiye eri öldü
YEREL

MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI İTFAİYE ERİ ÖLDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
YAŞAM

UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...

 1
  • 2 Duş pozu olay oldu
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 Boy farkı ortaya çıktı