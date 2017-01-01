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Küt'ül Amare zaferi sergisi

- ESKENT Derneği Başkanı Fahri Er;

- "Bu zafer unutulamaz, unutturulamaz, unutturmayacağız"



(Fotoğraflı)



Mustafa Köken

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Kültür, Eğitimi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, (ESKENT) Kut'ül Amare zaferinin 101. yılı dolayısıyla bir sergi açtı.

Hamamayolu Caddesi Çarşı cami yanından açılan sergide, Kut'ül Amare zaferini anlatan bilgi ve resimler yer aldı. ESKENT Derneği Başkanı Fahri Er, Dernek olarak Kut'ül Amare zaferini 8 seneden bu yana çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi. Bu tür etkinliklerle Küt'ül Amare zaferinin pek çok bilinmeyenini, yanlış bilinenleri ve ön yargıları aydınlatmak istediklerini belirten Er, "Bizler geçmişine bağlı, atalarımızın mirasına şeref duyarak sahip çıkan Türk milleti sevdalıları olarak bu anlamlı zaferi anlatacağız, duyuracağız ve çocuklarımıza öğreteceğiz. Kut'ül Amare savaşının mağlubu İngilizlerin harp tarihine geçen 'Çanakkale'den sonra aldığımız en alçaltıcı mağlubiyet' olarak nitelenen bu muhteşem zafer, maalesef Türk milleti ve onun yeni nesillerinden gizlenmeye çalışılmakta, unutulması, hafızalara girmemesi istenmektedir. Küt'ül Amare, başlı başına tarihsel anlamı olan muhteşem bir zaferdir. Unutulamaz, unutturulamaz, unutturmayacağız" dedi.

(MKÖ-MET-Y)



29.04.2017 13:58:38 TSI

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