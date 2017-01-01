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İstanbul Günüören Köyü Derneğinden Başkan Yaman'a davet



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - İstanbul Günüören Köyü Derneği, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı İstanbul'da 20 Mayıs günü düzenlenecek hıdrellez şenliğine davet etti.

İstanbul Günüören Köyü Derneği Başkanı Macit Gürses ve Bayırköy beldesine bağlı Günüören Köyü Muhtarı Osman Çakır, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret ederek 20 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek olan hıdrellez şenliğine davet etti. Yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "İstanbul Günüören Köyü Dernek Başkanı Sayın Macit Gürses ve Günüören Köyü muhtarımız Sayın Osman Çakır 20 Mayıs ta düzenlenecek hıdrelleze davet etmek için bugün bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine ziyaretlerinden ve bizlere göstermiş olduğu ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

(CKT-DA-Y)



29.04.2017 14:00:48 TSI

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