29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akardere köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 13:52
Akardere köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı
Akardere köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.
Akardere köyünde düzenlenen etkinliğe, Süloğlu Kaymakamı Yusuf Cankatar, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Üstüntaş, komşu köylerin imamları ve çevre köylerden gelen vatandaşlar katıldı. Yağmur ve şükür duası köy caminde imamlar tarafından yapılırken, köyün düğün salonunda kurulan masalarda gelen konuklara pilav, kuru fasulye, helva ve ayran ikram edildi.
Akardere Köyü Muhtarı İlhan Sürgülü, geleneksel olarak yapılan yağmur ve şükür duasına katılımın fazla olduğunu belirterek, "Çevre köylerden ve ilçemiz başta olmak üzere bir çok köyde yaşayan yağmur ve şükür duamıza katıldı. Bu yıl verimin yüksek olması için yağmur çok önemli. Yağmurun yağması ve bereketin çok olması için ellerimizi hep birlikte semaya açtık. Allah bol ürün ve kazan versin tüm çiftçilerimize. Köy halkına verdiği maddi manevi destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.
(EY-MEF-Y)

29.04.2017 14:01:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İRİŞ:
İpsala'da Kan Bağışı Kampanyası düzenlendi
YEREL

İPSALA'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENDİ
İpsala'da kapalı pazaryeri inşaatında sona yaklaşıldı
YEREL

İPSALA'DA KAPALI PAZARYERİ İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILDI
'7 Kocalı Hürmüz' Keşan'da sahnelendi
YEREL

'7 KOCALI HÜRMÜZ' KEŞAN'DA SAHNELENDİ
Keşan'da plakasız motosikletler toplanıyor
YEREL

KEŞAN'DA PLAKASIZ MOTOSİKLETLER TOPLANIYOR
Roman kadınlar umreye uğurlandı
YEREL

ROMAN KADINLAR UMREYE UĞURLANDI
Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
&quot;Sultanların Sanata Yansıyan İzleri&quot;
YEREL

"SULTANLARIN SANATA YANSIYAN İZLERİ"

Kırklareli'de 150 litre asetik anhidrit ele geçirildi
YEREL

KIRKLARELİ'DE 150 LİTRE ASETİK ANHİDRİT ELE GEÇİRİLDİ

Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Edirne iş dünyası temsilcileri büyükelçiler ile buluştu
YEREL

EDİRNE İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ BÜYÜKELÇİLER İLE BULUŞTU
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI
Öğretmenler, öğrencilerine misafir oluyor
YEREL

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLERİNE MİSAFİR OLUYOR
Genç hatipler Selimiye'nin minberinde yarıştı
YEREL

GENÇ HATİPLER SELİMİYE'NİN MİNBERİNDE YARIŞTI

Kaçakken kaçakçı olduğu iddia edilen Tunuslu'ya tutuklama
YEREL

KAÇAKKEN KAÇAKÇI OLDUĞU İDDİA EDİLEN TUNUSLU'YA TUTUKLAMA
EN ÇOK OKUNANLAR
Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
YAŞAM

UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...

 1
  • 2 Duş pozu olay oldu
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 Boy farkı ortaya çıktı