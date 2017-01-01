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Milletvekili Eldemir ve Başkan Yalçın'ndan AK Parti İlçe Teşkilatına teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ın öncülüğünde AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatına teşekkür ziyareti yaptılar.

16 Nisan günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında Pazaryeri ilçesinde yüzde 55, 45 oranında 'Evet' oyu çıkmasının ardından AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir, Pazaryeri Belediye Başkan Yalçın öncülüğünde partilerinin ilçe teşkilatını ziyaret ettiler. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Yalçın, Milletvekilleri Halil Eldemir'in memleketi olan Pazaryeri'nde yüzde 55,45 oranında 'evet' çıkmasının mutluluğu yaşadıklarını belirtti. Yalçın, "Milletvekilimiz ilçemize ziyaret gerçekleştirdi. İlçe teşkilatımız ile bir araya geldik. İlçe teşkilatına referandum sürecinde özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettik. Sayın milletvekilimizin nazik ziyaretlerinden dolayı şahsım ve ilçem adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

(CKT-DA-Y)



29.04.2017 14:02:04 TSI

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